Mercato : A Bordeaux, Hatem Ben Arfa impressionne déjà !

Publié le 14 octobre 2020 à 20h30 par Arthur Montagne

Arrivé chez les Girondins de Bordeaux le 7 octobre dernier, Hatem Ben Arfa est en pleine forme et serait déjà apte à jouer, dès ce week-end à l'occasion du déplacement à Marseille pour y défier l'OM au stade Vélodrome.

Encore une fois, Hatem Ben Arfa va tenter de relancer sa carrière. Cette fois-ci, c'est du côté des Girondins de Bordeaux que le joueur formé à l'OL va essayer de briller. Il a en effet signé un contrat d'un an avec le club au scapulaire le 7 octobre dernier. Après l'OL, l'OM, l'OGC Nice, le PSG et le Stade Rennais, Hatem Ben Arfa va donc découvrir un sixième club français où il retrouvera notamment Jean-Louis Gasset qu'il a pu côtoyer en équiper de France lorsque l'entraîneur bordelais était l'adjoint de Laurent Blanc. L'ancien entraîneur de l'ASSE s'est d'ailleurs spécialisé dans la relance d'anciens internationaux en difficulté comme il l'a fait avec Yann M'Vila, Mathieu Debuchy et Yohan Cabaye chez les Verts, trois joueurs que Jean-Louis Gasset avait connus chez les Bleus, comme Hatem Ben Arfa. « Dès que j’ai vu que Jean-Louis Gasset était l’entraîneur, ça m’a donné envie de venir (...) En tant qu’homme, je l’ai connu en Équipe de France. J’ai senti de bonnes ondes, et pour moi ça reste un entraîneur avec beaucoup de valeurs », confiait d'ailleurs l'ancien Parisien lors de sa présentation.

Une intégration réussie

Et visiblement, Hatem Ben Arfa fait déjà l'unanimité en interne. « Il est content, motivé. Il est bien sur le terrain et dans le vestiaire également », confie un proche du club à RMC Sport . Il faut dire qu'à Bordeaux, l'éphémère joueur de Valladolid n'arrive pas en terre inconnue puisqu'il retrouve Paul Baysse avec lequel il a joué à l'OGC Nice, Yacine Adli et Laurent Koscielny qu'il a côtoyés respectivement au PSG et en équipe de France ou encore Benoit Costil et Jimmy Briand qu'il connaît depuis longtemps. Par conséquent, Hatem Ben Arfa a rapidement été intégré au sein d'un groupe qui l'a déjà adopté. « Il est vraiment à l’aise. Il parle déjà à beaucoup de monde et il aime rigoler avec ses coéquipiers », ajoute la même source. Il faut dire que les joueurs bordelais semblaient inquiets du recrutement du club puisqu'aucune recrue n'a débarqué durant le mercato. L'arrivée d'Hatem Ben Arfa a donc été vue comme un soulagement. De bon augure pour la suite.

Déjà apte à jouer !