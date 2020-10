Foot - Mercato

Mercato : Hatem Ben Arfa se livre sur son arrivée à Bordeaux !

Publié le 8 octobre 2020 à 14h30 par Th.B.

Un peu plus d’un an après son départ de Rennes, Hatem Ben Arfa est de retour dans le championnat de France à Bordeaux. Bien qu’elle ait été tardive, cette opération était bien pensée et préparée en amont comme le principal intéressé l’a assuré. Et les Girondins se sont montrés très convaincants.

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération avec Karim Benzema, Hatem Ben Arfa est issu de la fameuse génération 87. Cependant, le natif de Clamart ne s’est clairement pas montré aussi régulier au haut niveau que l’attaquant du Real Madrid et a une carrière un peu plus similaire à celle de Samir Nasri qui est actuellement sans club après avoir évolué dans les plus grandes formations anglaises avec Arsenal et Manchester City. Après des expériences en Angleterre avec Newcastle et Hull City, Ben Arfa n’a quasiment connu que des clubs français avec l’OGC Nice, le PSG, et le Stade Rennais avant d’effectuer un bref passage à Valladolid de janvier à juin 2020. Libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa s’est engagé en faveur des Girondins de Bordeaux à la toute fin du mercato alors que l’officialisation du dossier n’a eu lieu que mercredi en fin d’après-midi. À Bordeaux, Hatem Ben Arfa va retrouver Jean-Louis Gasset, un entraîneur qu’il connaît bien après l’avoir côtoyé en Équipe de France à l’époque de l’ère Laurent Blanc.

L’atout Gasset pour Bordeaux

Lors de sa conférence de presse de présentation, le Français a souligné le rôle important de Jean-Louis Gasset dans sa venue à Bordeaux. « Dès que j’ai vu que Jean-Louis Gasset était l’entraîneur, ça m’a donné envie de venir. J’aime beaucoup sa philosophie en tant qu’homme et entraîneur. Tactiquement etc. Ça n’a pas été difficile et puis Bordeaux, ça reste un club historique avec beaucoup de grands joueurs qui sont passés, avec une histoire. Et ça reste un grand nom dans le championnat français, donc il n’y a pas eu de difficultés. Ma relation avec Gasset ? C’est humain, déjà j’aime beaucoup dont il fait jouer ses équipes. C’est quelqu’un qui est beaucoup porté vers l’offensive, qui aime créer le jeu et apporter du surnombre. Déjà sur ce point ce sera une relation de jeu. En tant qu’homme, je l’ai connu en Équipe de France. J’ai senti de bonnes ondes, et pour moi ça reste un entraîneur avec beaucoup de valeurs » . Voici le message que Hatem Ben Arfa a fait passer ce jeudi. Mais l’entraîneur des Girondins n’est pas l’unique raison de l’arrivée du nouveau milieu offensif bordelais.

