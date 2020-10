Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est passé proche d'un gros échec cet été !

Publié le 8 octobre 2020 à 13h00 par La rédaction

Nouvelle recrue du FC Barcelone cet été, Miralem Pjanic aurait pourtant pu rejoindre Chelsea, mais a refusé pour rejoindre le FC Barcelone.

Depuis l’arrivée de Ronald Koeman fin août, le mercato du FC Barcelone a été relativement calme. Excepté l’agitation du faux transfert de Lionel Messi, les Blaugrana n’ont enregistré l’arrivée que de Sergino Dest, et ont vu des anciens cadres comme Luis Suarez et Ivan Rakitic quitter le club. A la nomination de l’ancien sélectionneur néerlandais, le FC Barcelone avait déjà conclu les arrivées de plusieurs renforts tels que Pedri, Francisco Trincao ou encore Miralem Pjanic. Toutefois, l’ancien milieu de l’OL et de la Juventus de Turin aurait pu rejoindre la Premier League quelques semaines plus tôt.

Pjanic a refusé Chelsea !