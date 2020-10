Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rien n’est perdu pour le Barça avec Memphis Depay, mais…

Publié le 8 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Déçu de ne pas s’être engagé avec le FC Barcelone malgré un accord passé avec le club blaugrana, Memphis Depay est toujours déterminé à rejoindre le Barça selon Jean-Michel Aulas.

Le FC Barcelone aurait remué ciel et terre afin de s’attacher les services de Memphis Depay à l’intersaison. Néanmoins, comme Jean-Michel Aulas et Juninho l’ont assuré à plusieurs reprises, le Barça ne se trouvait soit pas en position de formuler une offre suffisante ou ne donnait pas de signe de vie à l’OL afin de se rapprocher d’un accord total avec le club lyonnais. Malgré ses problèmes financiers, le FC Barcelone se serait mis d’accord d’un point de vue contractuel. De quoi décevoir le capitaine de l’OL qui n’a au final pas pu rejoindre la Catalogne. C’est du moins l’état d’esprit dans lequel il serait selon le président Aulas, qui souligne la détermination de Depay.

« Aujourd'hui, il est déçu, mais »