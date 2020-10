Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle mise au point sur Pablo Longoria sur son recrutement !

Publié le 8 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le montant de 18M€ a été évoqué pour l’option d’achat de Mickaël Cuisance à l’OM, Pablo Longoria a livré ses vérités sur ce dossier.

« Pour moi, ce qui est écrit sur le contrat, je n'y pense pas. Je vais tout donner sur cette saison à l'OM. Si on peut lever l'option d'achat, j'en serais ravi. Je vais tout donner pour aider l'équipe. C'est un grand club », expliquait Mickaël Cuisance mercredi lors de sa conférence de presse de présentation à l’OM, alors que le jeune milieu de terrain français est prêté avec option d’achat par le Bayern Munich. D’ailleurs, L’Equipe révélait récemment que le montant de cette option d’achat s’élevait à 18M€, mais l’OM a tenu à rectifier.

« C’est moins de 18M€ »