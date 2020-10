Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cuisance annonce déjà la couleur pour son avenir !

Publié le 7 octobre 2020 à 13h45 par G.d.S.S. mis à jour le 7 octobre 2020 à 13h46

Prêté à l’OM par le Bayern Munich avec une option d’achat fixée à hauteur de 18M€, Mickaël Cuisance a évoqué son avenir en indiquant qu’il se verrait bien rester définitivement au sein du club phocéen l’été prochain.

Dans les derniers instants du mercato estival, l’OM a réussi un joli coup en obtenant le prêt de Mickaël Cuisance (21 ans) en provenance du Bayern Munich. D’ailleurs, comme révélé par L’Equipe, ce prêt du jeune milieu de terrain français est assorti d’une option d’achat fixée à 18M€, que l’OM pourrait donc décider de lever à l’été 2021 pour le recruter définitivement. Et à l’occasion de sa conférence de presse de présentation, ce mercredi, Mickaël Cuisance a évoqué son avenir et un éventuel transfert sec à l’OM dans un an.

« Si on peut lever l’option d’achat, j’en serais ravi »