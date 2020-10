Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Pogba, Camavinga... Zidane en a assez !

Publié le 7 octobre 2020 à 13h30 par Bernard Colas

Malgré les nombreux départs, le Real Madrid a choisi de ne pas se renforcer cet été après les effets de la crise sanitaire sur ses finances. Une déception pour Zinedine Zidane, qui a toujours l'objectif de mettre la main sur certains joueurs, à l'instar de Kylian Mbappé et Paul Pogba.

C'est une première depuis 40 ans. Le Real Madrid a été l'un des rares clubs en Europe à ne recruter personne sur le marché des transferts. Ainsi, Zinedine Zidane ne peut compter cette saison que sur les retours de Martin Odegaard, Andriy Lunin et Álvaro Odriozola, prêtés lors du dernier exercice. À l'inverse, les Merengue se sont fait remarquer par le dégraissage de leur effectif, en se séparant notamment de Sergio Reguilon, Gareth Bale, James Rodriguez et Achraf Hakimi. Les caisses ont donc été renflouées et le masse salariale allégée, de quoi promettre plusieurs investissements colossaux à l'avenir, mais en attendant, Zinedine Zidane devra réaliser une nouvelle saison avec un effectif vieillissant. De quoi atteindre le Français.

Les regrets de Zidane pour Mbappé

Une nouvelle fois, les demandes de Zinedine Zidane n'auront pas été écoutées. Certes, l'épidémie de coronavirus est passée par là, et l'entraîneur du Real Madrid n'a eu d'autres choix que de se résoudre à oublier provisoirement ses priorités. Mais le Français avait déjà tout programmé pour cet été comme l'explique ce mercredi le quotidien AS . Zidane aurait aimé que le Real Madrid fasse une offensive pour Kylian Mbappé dès cette année, une idée partagée par la direction mais écartée dès le mois de mars en raison de la crise sanitaire. La Casa Blanca doit donc une nouvelle fois faire l'impasse sur l'attaquant du PSG, grande priorité du club espagnol depuis plusieurs années. Mbappé reste toutefois dans le viseur de Florentino Pérez, et une offre devrait être formulée en 2021 si la situation le permet, lorsque le champion du monde tricolore n'aura plus qu'une année de contrat, de quoi mettre la pression sur le PSG.

Camavinga, Upamecano, Aouar... Les autres échecs de l'été

Kylian Mbappé n'était pas l'unique souhait de Zinedine Zidane pour ce mercato, puisque la légende du football français comptait aussi mettre la main sur Eduardo Camavinga avant que le gratin européen se positionne sur la pépite du Stade Rennais. Mais comme avec Mbappé, il était impossible de conclure ce transfert cet été explique AS . Le nom de Dayot Upamecano a également été soufflé aux dirigeants madrilènes par Zizou avant que le défenseur français ne prolonge son bail avec Leipzig jusqu'en juin 2023. Cependant, ses prestations seront toujours suivies de près par Zidane et l'état-major merengue, au même titre que celles d'Houssem Aouar. Annoncé sur le départ, le milieu tricolore est resté à l'OL, faute d'offre satisfaisante. Zinedine Zidane aurait pourtant vu d'un bon œil son arrivée à Madrid, mais le club a décidé de ne pas se positionner sur lui, au grand dam de l'entraîneur.

L'échec Pogba, souvenir frustrant pour Zidane