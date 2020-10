Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Malgré les doutes de son vestiaire, Zidane a recalé trois profils XXL cet été !

Publié le 6 octobre 2020 à 12h30 par Bernard Colas

Cet été, le Real Madrid a décidé de ne pas recruter malgré les nombreux départs. Pourtant, plusieurs joueurs auraient été proposés à Zinedine Zidane, notamment pour renforcer le secteur offensif. Les Merengue n'ont pas donné suite, au grand dam du vestiaire.

Pour la première fois en 40 ans, le Real Madrid a réalisé un mercato sans recrue. Outre les retours de prêt de Martin Odegaard, Andriy Lunin et Álvaro Odriozola, aucun joueur n'est venu renforcer l'effectif de Zinedine Zidane. Un choix délibéré de la part du club espagnol, fortement touché par la crise du coronavirus. Les Merengue en ont profité pour dégraisser leur effectif en se séparant de nombreux éléments durant l'intersaison. Sergio Reguilon, Gareth Bale, James Rodriguez et Achraf Hakimi sont notamment partis, et le Real Madrid a ainsi été l'un des seuls grands clubs européens à passer un lundi très calme pour ce dernier jour du mercato. Une décision forte qui ne ferait pas l'unanimité en interne.

Le Real Madrid recale 3 attaquants, le vestiaire en voulait au moins un

Dans le vestiaire de Zinedine Zidane, on aurait aimé voir un attaquant débarquer d'après les informations divulguées par Eduardo Inda ce lundi soir sur le plateau d' El Chiringuito . « Certains joueurs à Madrid regrettent que personne n'ait signé », a expliqué le directeur d' OK Diario avant d'ajouter : « Le vestiaire aurait aimé qu'un '9' vienne. Cette équipe marque peu et les joueurs disent que sans ce buteur potentiel, il sera difficile d'aller très loin, surtout en Ligue des champions . » Pourtant, le Real Madrid avait la possibilité de recruter un nouvel attaquant à en croire Inda. Trois joueurs auraient été proposés aux Merengue cet été, à savoir Edin Džeko, Pierre-Emerick Aubameyang et Edinson Cavani, mais les dirigeants madrilènes n'ont pas donné suite. Les deux premiers sont donc restés dans leur club actuel, à savoir l'AS Roma et Arsenal, tandis que le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'est engagé libre à Manchester United. Malgré son statut, l'âge de l'Uruguayen (33 ans) a joué contre lui puisque le Real Madrid se refuse à engager des footballeurs trop vieux, sauf exception. Borja Mayoral ayant été prêté à l'AS Roma, c'est donc Luka Jovic qui sera la doublure de Karim Benzema cette saison.

