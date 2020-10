Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a bien préparé le terrain pour Kylian Mbappé !

Publié le 6 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que le marché des transferts vient de fermer ses portes, Kylian Mbappé est toujours au PSG. Néanmoins, l’ombre du Real Madrid est toujours là et les Merengue auraient déjà préparé leur future opération.

Avec le coronavirus et les répercussions financières de cette pandémie, le Real Madrid a dû revoir ses plans sur le marché des transferts. Initialement, les Merengue avaient prévu de faire sauter la banque pour recruter Kylian Mbappé. Toutefois, avec le contexte actuel, cela n’a pas pu être possible et Florentino Pérez a donc changé sa philosophie sur ce mercato. Ainsi, à défaut de recruter, le Real Madrid s’est concentré sur les ventes et dégraisser l’effectif de Zinedine Zidane. Un moyen de faire rentrer de l’argent dans les caisses… pour préparer l’offensive pour Mbappé en 2021 et ainsi avoir les moyens nécessaires pour convaincre le PSG.

