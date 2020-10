Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision retentissante prise pour Houssem Aouar ?

Publié le 5 octobre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Malgré l'intérêt du PSG, de la Juventus, du Real Madrid ou encore d'Arsenal, Houssem Aouar a pris la décision de rester à l'OL cet été. Alors que l'opération semble impossible à réaliser dans un avenir proche, La Vieille Dame aurait informé les Gones qu'elle ne comptait plus recruter son numéro 8. Et ce, pour ne pas risquer d'entacher ses relations avec le club lyonnais.

Ces dernières semaines, le nom de Houssem Aouar a été associé à plusieurs clubs européens. Très performant sous les couleurs de l'OL, le milieu offensif de 22 ans aurait séduit le PSG - comme Le 10 Sport vous l'a révélé en janvier - le Real Madrid, la Juventus et Arsenal. Malgré tout, Houssem Aouar ne partira pas lors de cette fenêtre de transferts. Selon les informations de RMC Sport , divulguées ce samedi, le joueur formé à l'OL aurait annoncé à sa direction qu'il ne comptait pas faire ses valises d'ici la fin du mercato estival et qu'il était bien décidé à faire une saison de plus à Lyon. Une décision motivée par plusieurs raisons. A en croire le média français, Houssem Aouar ne voudrait pas quitter l'OL dans les conditions actuelles. En effet, le club ne jouera pas la Ligue des Champions cette saison et le joueur voudrait absolument qualifier son club de coeur pour une compétition européenne avant de faire ses valises. De surcroit, le mercato arrivera à son terme dans les prochaines heures, et Houssem Aouar ne compterait pas partir sans que son club n'ait le temps de le remplacer. Enfin, pour avoir un maximum de chances de jouer l'Euro, le protégé de Jean-Michel Aulas préférerait rester à l'OL, plutôt que de prendre le risque de rejoindre un club aussi tardivement. Et la Juventus aurait pris conscience de la situation.

Un transfert à la Juve reporté à l'été 2021 pour Aouar ?