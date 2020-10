Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Houssem Aouar lâche une bombe pour son avenir !

Publié le 3 octobre 2020 à 19h15 par La rédaction

Très courtisé dans ce marché des transferts, et notamment par le PSG, Houssem Aouar va finalement rester une saison de plus à l'OL. Le milieu de terrain l'a confirmé au staff lyonnais ce samedi.

Acteur majeur de l'épopée de l'OL lors du Final 8 de la Ligue des champions, Houssem Aouar a vécu un été agité en figurant sur les tablettes de plusieurs mastodontes européens. En effet, la Juventus et Arsenal ont surveillé de près la situation du milieu de terrain, avant que le PSG ne revienne en force dans ce dossier. Le 10 Sport vous avait révélé dès janvier l'intérêt parisien pour Houssem Aouar, et Nasser Al-Khelaïfi serait récemment revenu à la charge pour le joueur de 22 ans. De son côté, Zinedine Zidane n'a pas hésité à lui ouvrir les portes du Real Madrid, mais cela ne sera pas pour maintenant. L'OL a en effet fait savoir que son joueur ne partira pas d'ici lundi, et ça se confirme.

Aouar scelle son avenir