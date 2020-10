Foot - Mercato

Mercato : Aouar, Depay... Le PSG et le Barça définitivement fixés !

Publié le 3 octobre 2020 à 16h30 par A.C. mis à jour le 3 octobre 2020 à 16h32

Au sein de l’Olympique Lyonnais on semble avoir pris une décision forte pour Houssem Aouar et Memphis Depay. Les deux stars sont en effet courtisées par plusieurs grands clubs européens, comme le PSG et le FC Barcelone.

Sans compétition européenne, l’Olympique Lyonnais savait que plusieurs joueurs devraient être emmenés à quitter le club. Cela a donc été le cas pour Amine Gouiri, Marçal, Rafael, Kenny Tête, Ciprian Tatarusanu, Youssouf Koné ou encore Bertrand Traoré. Pourtant, en cette fin de mercato, deux stars semblent en danger. Memphis Depay est en effet annoncé comme la grande priorité de Ronald Koeman au FC Barcelone. En fin de contrat avec l’OL, le Néerlandais aurait d’ailleurs émis le souhait de rejoindre le Barça en cette session de mercato. L’autre joueur de l’OL concerné est Houssem Aouar, qui plait énormément à Nasser Al-Khelaïfi et au Paris Saint-Germain, mais également à Arsenal et à la Juventus. Les Bianconeri semblent d’ailleurs avoir décidé de tenter sérieusement leur chance au cours des derniers jours du mercato, mais le verdict est finalement tombé, ce samedi.

Aulas sonne la fin, pour Aouar et Depay