Mercato - PSG : Zinedine Zidane envoie un message très fort à Houssem Aouar !

Publié le 3 octobre 2020 à 16h15 par A.M.

Dans le viseur des plus grands clubs européens, Houssem Aouar suscite notamment l'intérêt du Real Madrid, en plus de celui du PSG. Et Zinedine Zidane ne cache pas qu'il apprécie le joueur de l'OL.

D'ici lundi soir, un joueur risque de faire parler de lui sur le mercato : Houssem Aouar. Le milieu de terrain de l'OL est effectivement très convoité. Annoncé proche d'Arsenal, il suscite également l'intérêt de la Juventus et du PSG. Rien que ça. Mais ce n'est pas tout ! D'après les informations de L'Equipe , le Real Madrid garderait également un œil sur Houssem Aouar. Présent en conférence de presse ce samedi, Zinedine Zidane a d'ailleurs évoqué son intérêt pour le joueur formé à Lyon.

«J'espère qu'un jour il pourrait jouer au Real Madrid»