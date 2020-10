Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Houssem Aouar doit-il être la grande priorité de Leonardo ?

Publié le 3 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Comme annoncé par le 10 Sport, le PSG s'intéresse à Houssem Aouar. Cependant, il semble compliqué de boucler la venue du milieu de terrain dès cet été. Leonardo doit-il alors se focaliser sur le joueur de l'OL ?

Dans moins de trois jours maintenant, le mercato estival fermera ses portes, de quoi mettre Leonardo sous pression. Le directeur sportif du PSG cherche coûte que coûte à injecter du sang neuf dans l'effectif de Thomas Tuchel, mais aucun joueur ne semble proche du club de la capitale. Pourtant, le PSG active de nombreuses pistes. En janvier dernier, le 10 Sport vous avait révélé en exclusivité l'intérêt du PSG pour Houssem Aouar, et celui-ci serait toujours d'actualité. D'après L'Équipe , Nasser Al-Khelaïfi aurait repris en main ce dossier en s'entretenant avec l'entourage du milieu de l'OL et Jean-Michel Aulas, mais encore une fois, il ne sera pas facile de boucler cette opération.

Le PSG doit-il se focaliser sur Aouar ?

En effet, Jean-Michel Aulas a clairement affiché ses positions pour son joueur. Le président de l'OL souhaite s'y retrouver financièrement et avait même fixé une date limite pour son départ, et celui de ses autres joueurs, à savoir vendredi soir. Alors que le PSG cherche à limiter ses dépenses, Nasser Al-Khelaïfi serait disposé à préparer une opération à la Mbappé pour Houssem Aouar, en se faisant prêter le milieu de terrain avec une option d'achat obligatoire. Un transfert sec en 2021 pourrait également être négocié entre les deux parties, une possibilité justement évoquée par Jean-Michel Aulas dernièrement. Cela pourrait tout de même changer les plans du PSG et de Thomas Tuchel en particulier, qui veut se renforcer dès maintenant. La concurrence est également un autre obstacle de taille, puisque la Juventus, Arsenal et même le Real Madrid s'intéresseraient à Aouar. Cette piste s'annonce donc compliquée à concrétiser, alors que Leonardo travaille dans le même temps sur les dossiers Rüdiger, Bakayoko ou encore Dele Alli.



Alors selon vous, Houssem Aouar doit-il être la grande priorité de Leonardo ? À vos votes ?