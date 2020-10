Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel sanctionné après ses propos ? Leonardo répond !

Publié le 3 octobre 2020 à 15h45 par A.M.

Recadré par Leonardo après ses propos très durs en conférence de presse sur le mercato, Thomas Tuchel risque-t-il une sanction ? Le directeur sportif du PSG n'écarte aucune option.

Les tensions éclatent au grand jour entre Thomas Tuchel et Leonardo. Jeudi en conférence de presse, l'entraîneur du PSG n'a pas hésité à assurer qu'il était agacé par la gestion du mercato expliquant que « si on reste avec ce groupe, on ne peut pas demander la même chose . » Et Leonardo n'a pas du tout apprécié d'être pointé du doigt en public par son entraîneur. « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On vit actuellement une situation très grave, et pas seulement dans le football. Ne pas comprendre cette situation... On n'a pas aimé », a lâché le directeur sportif en zone mixte. De là à envisager des sanctions à l'encontre de l'Allemand ? Leonardo fait le point.

«On fait toujours les choses en interne, ce n'est pas une chose à dire»