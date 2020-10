Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Tuchel... La guerre est déclarée !

Publié le 3 octobre 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

Cette fois-ci, le ton monte entre Leonardo et Thomas Tuchel. Le directeur sportif du PSG a effectivement profité de son passage en zone mixte pour recadrer le technicien allemand après ses propos concernant le mercato parisien.

Tout le monde s'en doutait, c'est désormais avéré, ce n'est pas l'amour fou entre Thomas Tuchel et Leonardo. Déjà en froid avec Antero Henrique, l'entraîneur du PSG ne noue pas une relation beaucoup plus idyllique avec le successeur du Portugais. Et bien évidemment, le mercato est au cœur de toutes les crispations. Jeudi, en conférence de presse, le technicien allemand n'a ainsi pas hésité à afficher son mécontentement face au travail de son directeur sportif : « C'est du sport, tout est possible. On sait bien que pour faire la même chose, il faut aussi avoir de la chance, sans blessure. Si on reste avec ce groupe, on ne peut pas demander la même chose. » Il faut dire qu'à quelques heures de la fermeture du mercato, Thomas Tuchel aimerait encore voir débarquer un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant, alors que jusque-là, seuls Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier sont arrivées. Mais cette sortie n'a pas du tout plu à Leonardo.

Leonardo recadre Tuchel...

Présent en zone mixte après la victoire contre Angers (6-1), le directeur sportif du PSG a ainsi sérieusement recadré Thomas Tuchel après son coup de gueule : « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On vit actuellement une situation très grave, et pas seulement dans le football. Ne pas comprendre cette situation... On n'a pas aimé. On va voir en interne comment on va faire, mais là c'est très clair. De tout temps, au sein du club, quand quelqu'un n'est pas content c'est très clair, on parle et il n'y a aucun souci, c'est facile. S'il (Tuchel, NDLR) décide de rester, il se doit de respecter la politique sportive et les règles internes ». Cela jette donc un froid sur l'avenir du technicien allemand qui n'a jamais été la première option de Leonardo.

... sans envisager son licenciement pour le moment