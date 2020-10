Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo annonce la couleur pour la fin du mercato !

Publié le 3 octobre 2020 à 11h15 par A.M.

A quelques heures de la fermeture du mercato, Leonardo s'est prononcé sur les possibilités qui s'offrent au PSG d'ici lundi soir.

Le temps presse pour le Paris Saint-Germain. En effet, lundi soir le mercato fermera ses portes et le club de la capitale est loin d'avoir terminé son recrutement. Et pour cause, pour le moment, seul Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier ont débarqué, ce qui est très loin d'être suffisant aux yeux de Thomas Tuchel qui espère également voir débarquer un défenseur central, un milieu de terrain et un avant-centre. Cette situation est d'ailleurs source de tension au PSG, et après la victoire contre Angers (6-1), Leonardo ne se pas nécessairement montré très rassurant.

«Il peut se passer beaucoup de choses, comme ne pas se passer»