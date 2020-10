Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réunion au sommet à venir pour ces deux dossiers chauds !

Publié le 3 octobre 2020 à 10h15 par H.G.

Alors que le PSG est en quête de renforts sur cette fin de mercato estival, Leonardo aurait prévu une rencontre avec l’agent de deux des joueurs qu’il souhaiterait attirer à Paris.

La pression est sur les épaules à trois jours de la fin de cette session estivale des transferts à rallonge. En effet, Thomas Tuchel attend des recrues, mais le directeur sportif du PSG doit composer avec un contexte financier des plus délicats afin de satisfaire les volontés de son entraîneur. Pour autant, cette situation économique n’empêche pas Leonardo de s’intéresser à de nombreux joueurs. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 27 août, l’Italo-brésilien s’est renseigné sur la situation de Marcelo Brozovic, dont l’Inter n’est pas contre se séparer cet été. Parallèlement, le PSG est annoncé comme étant sur les traces d’Ivan Perisic, qui ne serait pas retenu par les Nerazzurri . Et à en croire les dernières indiscrétions parues dans la presse française, il semble que Leonardo est en train de passer à l’action de manière concrète dans ces deux dossiers.

L’agent de Marcelo Brozovic et d’Ivan Perisic serait à Paris !