Mercato - OM : Une opportunité en or avec Michaël Cuisance !

Publié le 3 octobre 2020 à 10h00 par Th.B.

Alors que son transfert à Leeds United a capoté en raison d’une visite médicale non fructueuse, Michaël Cuisance pourrait ne pas rester au Bayern Munich cette saison, l’OM, sous l’impulsion d’André Villas-Boas, songeant toujours à la possibilité de recruter l’espoir français.

Et si l’OM disposait d’une voie royale pour Michaël Cuisance ? Semblant destiné à rejoindre Marcelo Bielsa à Leeds United, un accord entre le promu de Premier League et le Bayern Munich ayant été trouvé sur l’indemnité de transfert, le milieu de terrain français aurait de fortes chances de rester en Bavière une saison supplémentaire. En effet, les tests médicaux de Cuisance ne se sont pas bien passés, et cette opération est tombée à l’eau. Et maintenant ? Une opportunité se présenterait pour l’OM.

Villas-Boas n’aurait pas oublié Michaël Cuisance !