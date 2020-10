Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas donne des indices sur sa prochaine destination !

Publié le 3 octobre 2020 à 7h30 par La rédaction

Alors qu’il débute sa deuxième saison à l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a bien failli quitter le navire à l’intersaison. Pas du genre à s’inscrire dans le temps dans ses clubs, le Portugais évoque son avenir.

Le départ d’Andoni Zubizarreta avait failli entraîner le sien, mais ses joueurs l’ont convaincu de rester. Mais à un an de la fin de son contrat, André Villas-Boas ne semble toujours pas en voie de prolonger l’aventure avec l’Olympique de Marseille. Cet été, le Portugais a posé sa patte sur le recrutement, et jusqu’ici réussi à conserver ses joueurs clé en vue d’une campagne de Ligue des Champions qui s’annonce compliquée, après un début de saison de Ligue 1 mitigé.

Vers une destination exotique ?