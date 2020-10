Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sanson, Germain… Rien ne se passe comme prévu !

Publié le 3 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM était promis à un exode cet été en raison de ses problèmes financiers, il n’en est rien, et André Villas-Boas a même indiqué qu’aucune offre n’avait été formulée pour les joueurs annoncés sur le départ.

Morgan Sanson, Valère Germain, Kevin Strootman, Maxime Lopez… Au début de l’été, nombreux étaient les joueurs de l’OM qui semblaient bien partis pour changer d’air, que ce soit en raison de leur faible temps de jeu ou de leur situation contractuelle. D’ailleurs, alors que les finances phocéennes ne sont pas au mieux, il semblait capital pour André Villas-Boas de dégraisser son effectif. Mais finalement, c’est tout le contraire qui se produit puisque l’OM a accueilli plusieurs renforts, et la situation ne semble pas partie pour évoluer.

« On n’a pas reçu d’offres »