Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi, départs… Villas-Boas répond clairement sur le mercato !

Publié le 2 octobre 2020 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 2 octobre 2020 à 14h35

Alors que l’OM fait encore l’objet de spéculations sur la fin du mercato estival avec notamment un intérêt annoncé pour Mattéo Guendouzi, André Villas-Boas a fait des annonces très fermes sur la suite du recrutement phocéen.

L’OM vit décidément un mercato estival 2020 très agité ! Après avoir déjà bouclé cet été les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Luis Henrique alors qu’il était promis à un été plus que calme en raison des finances très limitées, le club phocéen a su déjouer les pronostics. Mais faut-il encore s’attendre à du mouvement pour la formation d’André Villas-Boas, qui souhaite disposer d’un groupe très étoffé dans la perspective de la Ligue des Champions ? Ces derniers jours, plusieurs rumeurs sont apparues concernant l’OM…

AVB démonte les pistes Guendouzi et Seri

Mattéo Guendouzi, jeune milieu de terrain français d’Arsenal, aurait été contacté par l’OM dans le cadre d’un prêt afin de pallier un possible départ de Morgan Sanson en fin de mercato. Même scénario pour Jean-Michaël Seri, l’international ivoirien de Fulham, dont le profil plairait beaucoup à André Villas-Boas. Mais qu’en est-il vraiment ' : « Seri ? L'ancien de Nice ? Non (rires). On ne cherche rien sauf si on a des propositions ou pour des sorties. Pareil pour Guendouzi, je ne sais pas d'où c'est sorti », a clairement indiqué André Villas-Boas ce vendredi en conférence de presse, assurant donc qu’il ne tenterait pas de recruter Mattéo Guendouzi ni Jean-Michaël Seri dans les derniers jours du mercato estival à l’OM. D’ailleurs, pas sûr que Sanson ni n’importe quel autre joueur ne soit vendu…

« On n’a pas reçu d’offres »