Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme pour Mattéo Guendouzi !

Publié le 2 octobre 2020 à 12h45 par A.M.

Annoncé sur le départ d'Arsenal, Mattéo Guendouzi serait dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Mais ce dossier a peu de chance d'aboutir.

« On doit profiter des opportunités, pour vendre comme pour acheter. Mais le mercato est encore ouvert. Je ne sais pas comment ça va finir, mais je ne ferme par la porte à un nouveau coup ». En marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Pablo Longoria a laissé ouverte la porte à une arrivée d'un renfort de dernière minute. Cela pourrait d'ailleurs concerner le milieu de terrain, secteur de jeu que souhaite encore densifier André Villas-Boas. Une arrivée sous la forme d'un prêt n'est pas à exclure. Et dans cette optique, l'OM se serait renseigné sur la situation de Mattéo Guendouzi qui n'entre plus dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal.

Guendouzi ne devrait pas rejoindre l'OM