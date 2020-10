Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Semedo dresse un constat accablant après son départ !

Publié le 3 octobre 2020 à 0h30 par La rédaction

Récemment transféré à Wolverhampton, Nelson Semedo a tenu à revenir sur son passage au FC Barcelone, notamment sur son niveau de jeu et son adaptation en Catalogne. Chapeau

Victime de l’arrivée de Ronald Koeman, Nelson Semedo a quitté le FC Barcelone cet été. Après trois ans et plus de 120 matchs sous les couleurs blaugrana , Nelson Semedo a pris son envol pour Wolverhampton, contre un chèque de 30M€, permettant au FC Barcelone d’enregistrer la venue de Sergino Dest. Arrivé en provenance de Benfica en 2017, le latéral de 26 ans a été assez irrégulier lors de son passage en Catalogne, parvenant tout de même à se faire une place dans le onze de départ d’Ernesto Valverde, puis de Quique Setien. Nelson Semedo a récemment fait le point sur son aventure au FC Barcelone, révélant notamment les difficultés qu'il a rencontré pour s'adapter au style de jeu du Barça .

« Je n'ai pas atteint le niveau que je voulais »