Mercato - Barcelone : Cette recrue estivale qui adoube Lionel Messi !

Publié le 2 octobre 2020 à 20h00 par H.G.

Tout juste arrivé au FC Barcelone en provenance de l’Ajax Amsterdam, Sergiño Dest n’a pas caché toute sa joie à l’idée d’évoluer prochainement aux côtés de Lionel Messi.

En quête d’un latéral droit après le départ de Nelson Semedo à Wolverhampton, le FC Barcelone a choisi de miser sur Sergiño Dest afin de remplacer l’international portugais. Arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam contre 21 M€, le très prometteur joueur de 19 ans réalise un rêve en rejoignant le Barça, et cela en dépit du fait qu’il a longtemps pensé qu’il allait rallier le Bayern Munich comme il la admis. Plus encore, évoluer au FC Barcelone permettra à Sergiño Dest de travailler aux côtés de Lionel Messi cette saison, et le moins que l’on puisse dire est que cela semble ravir l’international américain.

« Je vais faire sortir les poumons de mon corps pour lui »