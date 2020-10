Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Houssem Aouar a bien été lancée par Al-Khelaïfi !

Publié le 2 octobre 2020 à 18h15 par B.C.

Alors que le PSG peine à se renforcer à 3 jours de la fin du mercato estival, le club de la capitale a bien décidé de se positionner sur Houssem Aouar. Un dossier qui s'annonce toutefois difficile à boucler.

Le mercato estival fermera ses portes le 5 octobre prochain, et le PSG est encore loin d'avoir rempli tous ses objectifs. Après les départs de nombreux joueurs durant l'intersaison, Leonardo comptait notamment mettre la main sur un milieu de terrain, un attaquant voire un défenseur central, et le directeur sportif du PSG a logiquement activé de nombreuses pistes. Comme révélé en exclusivité par le 10 Sport dès le mois de janvier, le nom d'Houssem Aouar a notamment été coché pour renforcer le groupe de Thomas Tuchel, et L'Équipe a expliqué dans ses colonnes du jour que ce dossier était toujours d'actualité au PSG. Nasser Al-Khelaïfi aurait récemment échangé avec l'entourage du joueur et Jean-Michel Aulas pour se renseigner sur la faisabilité d'un transfert durant cette fenêtre de transferts. Plusieurs options sont étudiées pour l'arrivée d'Aouar, à savoir un prêt avec option d'achat obligatoire dès maintenant ou un transfert pour l'été prochain.

Le PSG s'interroge bel et bien pour Aouar