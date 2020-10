Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Depay... La grosse mise au point du Barça !

Publié le 2 octobre 2020 à 16h30 par H.G.

Présent en conférence de presse ce vendredi à l’occasion de la présentation de Sergiño Dest devant la presse, Ramon Planes a fait un point sur les plans du FC Barcelone pour la fin de cette session estivale des transferts à rallonge. Et le directeur sportif du club catalan n’a pas esquivé le moindre sujet.

Au sortir d’un exercice 2010/2020 cauchemardesque, conclu par la perte de la course au titre en Liga face au Real Madrid et une cuisante humiliation en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone a décidé de redresser la barre en procédant à un grand renouvellement de son effectif. Sous la houlette de Ronald Koeman, le club catalan a décidé de se délester d’Ivan Rakitic, d’Arturo Vidal et de Luis Suarez. Plus encore, le Barça a décidé de se séparer de Nelson Semedo, qui n’avait pas le rendement escompté depuis son arrivée en 2017. Dans le sens des arrivées, le FC Barcelone s’est néanmoins montré moins actif en ne recrutant seulement que Miralem Pjanic, arrivé en provenance de la Juventus dans le cadre d’un échange avec Arthur Melo, et Sergiño Dest afin de remplacer Nelson Semedo. Cependant, à quatre jours de la fin de cette fenêtre estivale des transferts, plusieurs dossiers chauds restent ouverts, de Memphis Depay à Eric Garcia en passant par Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti.

Ramon Planes dément pour Ousmane Dembélé, Riqui Puig va rester !

Ainsi, Ramon Planes a profité de la conférence de presse de présentation de Sergiño Dest ce vendredi pour faire un point sur les derniers dossiers ouverts du club catalan. En premier lieu, le successeur d’Eric Abidal au poste de directeur sportif du Barça a livré ses vérités sur le dossier Ousmane Dembélé, annoncé sur le départ du club catalan ces dernières heures et cité dans le viseur de Manchester United. Ramon Planes s’est tout simplement contenté de vivement démentir la moindre négociation avec les Red Devils et une envie de se séparer de séparer de lui. « Il n'y a pas de négociations avec Manchester United. C'est un joueur sur lequel nous comptons et, comme l'a dit Ronald Koeman, nous espérons profiter de ses qualités footballistiques. Je suis convaincu qu'il passera une excellente année avec nous », a-t-il lâché dans des propos rapportés par Mundo Deportivo . De ce fait, le FC Barcelone semble retenir Ousmane Dembélé dans son effectif pour cette saison 2020/2021. Du reste, Ramon Planes a également mis les choses au clair dans le dossier Riqui Puig. Le jeune milieu issu de la Masia était annoncé sur le départ ces derniers jours, Ronald Koeman souhaitant le voir partir en prêt afin qu’il dispose de davantage de temps de jeu. Cependant, le directeur sportif du club catalan s’est là-aussi montré catégorique en expliquant que la jeune pépite du Barça ne s’en ira pas d’ici au 5 octobre prochain. « Riqui a pris la décision de se battre pour son rêve, ce que je trouve très louable, nous le soutenons et au final, il peut y avoir des minutes pour tout le monde », a-t-il justifié.

La porte est ouverte pour Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo

Autre dossier chaud au FC Barcelone : celui de la défense centrale. En effet, il est annoncé avec insistance ces dernières semaines que le club catalan entend se séparer de Samuel Umtiti, trop fréquemment sujet aux blessures depuis 2018 après s’être pourtant rapidement imposé comme un titulaire en puissance à son arrivée en 2017. Cependant, la SER Catalunya a annoncé ce vendredi que, sauf retournement de situation, Samuel Umtiti devrait rester au Barça cette saison, faute d’offre pour le recruter. En outre, son salaire serait trop élevé pour les éventuels prétendants à signature, à l’image de l’OL. Une tendance à demi-mot confirmée par Ramon Planes au cours de cette conférence de presse, bien qu'il ait néanmoins laissé entendre que la porte n’était pas encore totalement fermée pour son départ. « C'est un grand joueur, mais maintenant il traverse une mauvaise passe, c'est ce que sont les blessures dans le football. Il reste quatre jours de mercato, c'est un marché atypique, nous avons beaucoup de respect pour lui et sa carrière, nous allons chercher la meilleure solution pour lui », a-t-il expliqué. En outre, il est également annoncé ces derniers mois que le FC Barcelone entend se séparer de Jean-Clair Todibo cet été. Une tendance pleinement confirmée par Ramon Planes, qui a ajouté que tout allait dépendre du joueur prêté à Schalke 04 en seconde partie de saison 2019/2020. « Jean-Clair est un joueur qui se trouve dans différentes options sur le marché européen, et le potentiel dont il dispose est démontré par le fait que plusieurs équipes s'intéressent à lui. Il est probable que son avenir passera par l'acceptation des propositions qui peuvent l'aider à jouer davantage », a explicité Ramon Planés.

« Nous ne recruterons pas juste pour le plaisir de recruter »