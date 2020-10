Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Départ imminent pour cet indésirable de Koeman ?

Publié le 2 octobre 2020 à 11h00 par La rédaction

Cherchant à vendre pour enregistrer l’arrivée de derniers éléments, le FC Barcelone pourrait conclure le départ de Jean-Clair Todibo très prochainement, alors que le jeune défenseur français n’entre pas dans les plans de Ronald Koeman.

Le FC Barcelone accélère sur cette fin de mercato. Souhaitant toujours s’attacher les services de Memphis Depay et d’Eric Garcia, les blaugrana doivent avant tout enregistrer les départs de plusieurs éléments. Alors qu’aucune offre n’a été reçue pour des indésirables comme Samuel Umtiti ou Rafinha, le FC Barcelone pourrait conclure les ventes d’Ousmane Dembélé et de Jean-Clair Todibo. Si les négociations avec Manchester United pour le champion du monde français sont toujours en cours, le FC Barcelone aurait trouvé un accord pour la vente de Todibo, qui se dirigerait vers la Premier League.

Jean-Clair Todibo vers Fulham ?