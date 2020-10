Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Lionel Messi totalement relancé ?

Publié le 2 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Ayant fait couler beaucoup d’encre et animé le marché des transferts pendant une dizaine de jours à la fin du mois d’août, Lionel Messi et ses envies de départ pourraient être simplement reportées à l’été prochain. Mais ce n’est pas une obligation selon l’ancien directeur sportif et actuel scout du FC Barcelone.

C’était le sujet dont tout le monde parlait pendant une partie du mois d’août après l’envoi du burofax dans lequel Lionel Messi faisait part de ses volontés d’aller voir ailleurs à ses dirigeants. Le FC Barcelone, sous l’impulsion de son président Josep Maria Bartomeu, a fait front afin de conserver son capitaine, contractuellement lié jusqu’en juin 2021 en assurant que sa clause lui permettant de quitter le club après avoir rompu son contrat avait expirée. Refusant d’aller à la confrontation avec son club de coeur devant les tribunaux, Lionel Messi a décidé de finalement rester à Barcelone. Son départ est-il inéluctable l’été prochain ? Pas forcément.

Le départ de Messi n’est pas assuré