Mercato - Barcelone : Lionel Messi finalement prêt à rester au Barça ?

Publié le 2 octobre 2020 à 1h30 par D.M. mis à jour le 2 octobre 2020 à 1h41

Ancien directeur sportif du FC Barcelone, Ariedo Braida pense que Lionel Messi poursuivra sa carrière en Catalogne, et ce malgré des tensions avec sa direction.

L’avenir de Lionel Messi était sur toutes les lèvres durant le mois d’août. Présent au club depuis son enfance, l’Argentin n’a pas caché ses envies de départ. L’attaquant a voulu rompre son engagement avec le FC Barcelone en activant une clause présente dans son contrat, mais ses dirigeants ont réclamé le paiement de sa clause libératoire fixée à 700M€. Ne voulant pas entrer en confit avec sa direction, Lionel Messi a décidé de poursuivre sa carrière au Barça. Interrogé sur son faux départ par Sport , la Pulga a souhaité mettre fin définitivement à ce feuilleton : « Après tant de désaccords, je voudrais mettre un point final à ces histoires (…) J'assume mes erreurs qui, s'il y en a eu, n'ont servi qu'à rendre plus fort et meilleur le FC Barcelone (…) Si, à un moment quelconque, l'un d'entre eux a pu être dérangé par quelque chose que j'ai dit ou fait, qu'ils n'aient aucun doute que je l'ai fait en ayant toujours à l'esprit les meilleurs intérêts du club . »

