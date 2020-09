Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi lâche ses vérités sur son faux départ !

Publié le 30 septembre 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Désireux de quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi n’a pas trouvé d’issue favorable et a donc décidé de rester dans son club de toujours. Et l’attaquant argentin souhaite tourner la page…

C’est un fait, les envies de départ de Lionel Messi auront considérablement animé ce mercato estival 2020, puisque La Pulga a envisagé pendant plusieurs semaines de quitter le club blaugrana . Finalement, alors qu’il a été dans l’incapacité de faire jouer une ancienne clause qui lui permettait de partir libre, Messi a donc décidé de rester au Barça où il a encore une année de contrat. Et dans un entretien accordé à Sport ce mercredi, il revient pour la première fois sur son départ avorté du FC Barcelone et affiche son envie de tourner la page.

« Mettre un point final à ces histoires »