Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a tranché pour Ousmane Dembélé !

Publié le 30 septembre 2020 à 8h30 par A.C. mis à jour le 30 septembre 2020 à 8h40

Cette fin de mercato pourrait être très animée pour Ousmane Dembélé, annoncé proche d’un possible départ du FC Barcelone.

C’est à ne plus rien y comprendre. Ce mardi, AS a lâché une bombe en annonçant une offre de 50-60M€ de Manchester United, pour Ousmane Dembélé. Un départ qui pourrait faire un heureux au FC Barcelone... avec Ronald Koeman ! Le quotidien madrilène explique en effet que la vente de Dembélé pourrait permettre au Barça de recruter la star de l’Olympique Lyonnais, grande priorité du nouveau coach barcelonais. Finalement, via L’Équipe et RAC1 , le club catalan a démenti ces informations, niant d’ailleurs les négociations avec Manchester United.

Koeman semble pousser Dembélé vers la sortie...