Mercato - Barcelone : L’arrivée de Memphis Depay serait totalement relancée !

Publié le 30 septembre 2020 à 0h30 par T.M.

Alors que les derniers échos n’étaient pas forcément bons en ce qui concerne l’arrivée de Memphis Depay au FC Barcelone, un retournement pourrait bien être à prévoir pour le Néerlandais.

Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman ferait notamment les yeux doux à Memphis Depay. Ce mardi, le joueur de l’OL fait d’ailleurs la Une des journaux en Espagne, le désignant comme l’attaquant souhaité par l’attaquant néerlandais qui pourrait ainsi venir pallier le départ de Luis Suarez. Toutefois, les négociations avec les Gones sont compliquées, d’autant plus que les Blaugrana n’ont pas énormément de moyens. D’ailleurs, la dernière tendance voulait que Depay reste à l’OL alors que le Barça ne souhaitait pas forcément prendre de risque face au fair-play financier. Néanmoins, tout pourrait être relancé…

Depay grâce à Dembélé ?