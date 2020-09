Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un transfert à 60M€ en approche pour… Ousmane Dembélé ?

Publié le 29 septembre 2020 à 20h00 par T.M.

Remis de ses récents pépins physiques, Ousmane Dembélé a disputé quelques minutes avec le FC Barcelone face à Villarreal ce dimanche. Toutefois, alors que la fin du mercato approche, ce n’est pas sûr que l’on revoit l’international français sous le maillot blaugrana.

Ça va bouger au FC Barcelone dans cette dernière ligne droite du mercato. En effet, suite aux départs de Nelson Semedo, Luis Suarez et Arturo Vidal, le club catalan va pouvoir boucler l’arrivée de Sergino Dest, en attendant peut-être celles de Memphis Depay et Eric Garcia. Mais pour avoir plus de facilités sur le marché des transferts, le club catalan espère toujours boucler certains départs afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Ainsi, Jean-Clair Todibo, Rafinha, Samuel Umtiti ou encore Martin Braithwaite sont poussés vers la sortie, n’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman. Toutefois, à en croire les dernières informations de AS , c’est un autre départ qui pourrait marquer la fin de ce mercato en Catalogne.

Dembélé sur le départ ?