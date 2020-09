Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'étau se resserre pour Memphis Depay...

Publié le 29 septembre 2020 à 11h00 par A.C.

Les possibilités de Ronald Koeman pour Memphis Depay, annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone, semblent se réduire de jour en jour.

Est-ce que Memphis Depay rejoindra le FC Barcelone avant la fin du mercato ? Rien n’est moins sûr. Le contrat du joueur de l’Olympique Lyonnais expire dans moins d’un an et donc, une vente semble être la meilleure solution. Toutefois, le président Jean-Michel Aulas a jeté un grand froid, en révélant avoir offert une prolongation à Depay et mettant au passage la pression sur Ronald Koeman et le Barça. « Je crois qu'on va dire aux joueurs que tout ce qui ne sera pas réglé en termes de départs avant vendredi, il n'y aura plus de départ. Donc pour nous, la date de la fin du mercato sera vendredi » a en effet déclaré le président de l’OL, au micro de Téléfoot .

Le Barça n’aurait pas l’argent pour Depay, mais...