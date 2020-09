Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas met la pression sur Bartomeu pour Memphis Depay !

Publié le 28 septembre 2020 à 21h30 par B.C.

Alors que le cas Memphis Depay fait beaucoup parler actuellement, Jean-Michel Aulas a annoncé ce lundi soir qu'aucun joueur ne quittera l'OL après vendredi.

Sans Coupe d'Europe, l'Olympique Lyonnais se préparait à perdre certains cadres, à l'instar d'Houssem Aouar et Memphis Depay. Cependant, les deux joueurs sont toujours à l'OL aujourd'hui alors qu'ils ne manquent pas d'intérêts. Le FC Barcelone souhaite notamment s'attacher les services de l'international néerlandais qui entre dans sa dernière année de contrat, mais malgré sa situation, le club culé peine à obtenir satisfaction. Mundo Deportivo annonce ce lundi que le Barça n'aurait tout simplement pas les moyens de répondre aux attentes financières de l'OL, et cela ne risque pas de s'arranger avec la dernière sortie de Jean-Michel Aulas.

Plus aucun départ à Lyon après vendredi