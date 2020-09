Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay, une mission impossible pour le Barça ?

Publié le 28 septembre 2020 à 15h30 par T.M.

Avec le départ de Luis Suarez vers l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone pourrait se chercher un nouvel attaquant. Et alors que le regard de Ronald Koeman semble s’être posé sur Memphis Depay, l’attaquant de l’OL semble encore très loin de poser ses valises en Catalogne. Explications.

Ayant déjà enregistré le renfort de Miralem Pjanic cet été, le FC Barcelone s’apprêterait désormais à recruter Sergino Dest. Les Blaugrana tiendraient donc le successeur de Nelson Semedo au poste d’arrière droit, mais d’ici la fin du mercato, Ronald Koeman aimerait encore attirer un défenseur central et un attaquant, pour pallier le départ de Luis Suarez. Concernant ce dernier chantier, l’entraîneur néerlandais a d’ailleurs confié ce dimanche en marge de la rencontre face à Villarreal : « C’est toujours bien d’avoir un 9, d’avoir un autre plan à l’avant. Mais on peut parfaitement jouer sans 9 sur le terrain ». La porte est donc ouverte pour l’arrivée d’un nouvel attaquant et le nom de Memphis Depay ne cesse de revenir ces derniers jours. Ancien protégé de Koeman en sélection nationale, le Néerlandais n’a plus qu’un an de contrat à l’OL. Toutefois, entre les exigences de Jean-Michel Aulas et les moyens réduits du FC Barcelone, cette opération pourrait bien être compromise.

Un terrain d’entente difficile à trouver ?