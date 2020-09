Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre jugée «offensante» pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 28 septembre 2020 à 19h15 par A.D.

Le PSG et Tottenham seraient à la lutte pour le recrutement de Milan Skriniar. Et il semblerait que les négociations soient compliquées entre les Spurs et l'Inter. D'après la presse italienne, la première offre de José Mourinho pour Milan Skriniar aurait été jugée « offensante » par la direction des Nerazzurri.

Thiago Silva s'est engagé en faveur de Chelsea et Leonardo n'a toujours pas déniché son successeur. Pour remplacer numériquement son ancien capitaine, le directeur sportif du PSG examinerait l'idée de recruter Milan Skriniar. Toutefois, le club parisien aurait un adversaire de taille sur ce dossier : Tottenham. Mais à en croire la presse italienne, José Mourinho serait en difficulté pour le défenseur de l'Inter.

Une offre «offensante» de Mourinho pour Skriniar ?