Mercato - PSG : L'opération Koulibaly se jouerait entre Leonardo et Klopp !

28 septembre 2020

Alors que Thiago Silva s'est engagé librement en faveur de Chelsea, Leonardo serait en quête d'un digne successeur. Parmi les pistes étudiées, le directeur sportif du PSG songerait à Kalidou Koulibaly. Alors qu'il serait en concurrence avec Manchester City et Liverpool, le club de la capitale pourrait voir Pep Guardiola battre en retraite. On pourrait donc assister à un duel XXL entre Jürgen Klopp et Leonardo pour Kalidou Koulibaly en cette dernière semaine de mercato.

Kalidou Koulibaly pourrait être l'héritier de Thiago Silva au PSG. Alors qu' O Monstro a rejoint les rangs de Chelsea, Leonardo songerait à arracher l'international sénégalais à Naples cet été. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait déjà lancé une offensive. A en croire les indiscrétions du Corriere dello Sport , divulguées ce samedi, l'ancien du Milan AC aurait proposé une offre de près de 40M€ au Napoli pour Kalidou Koulibaly. Un assaut qui aurait été immédiatement repoussé par la direction des Azzurri . Comme l'a expliqué Cristiano Giuntoli ce dimanche, le club italien ne compte pas se séparer de son défenseur central lors de cette fenêtre de transferts et a bon espoir de le voir poursuivre son aventure du côté de San Paolo. « Je pense que Koulibaly va rester ici. Nous sommes si heureux de le conserver, il va rester » , a confié le directeur sportif de Naples au micro de Sky Sport ce dimanche.

Pep Guardiola bientôt hors jeu pour Koulibaly ?

De son côté, Gennaro Gattuso n'est pas aussi confiant. Interrogé à son tour, le coach du Napoli a fait part de son désir de conserver Kalidou Koulibaly, mais a reconnu qu'il craindra un départ jusqu'à la fin du marché des transferts. « Egoïstement, j'espère qu'il restera avec nous, parce qu'il nous apporte beaucoup, que ce soit techniquement ou au niveau du caractère. Le monde a changé à cause de la pandémie et je sais bien que tous les clubs doivent rééquilibrer leurs comptes. J'espère que l'appel n'arrivera pas, mais cela va me rendre nerveux jusqu'au dernier jour du marché des transferts » , a reconnu Gennaro Gattuso lors d'un entretien accordé à Sky Sport .

Un énorme bras de fer entre Leonardo et Klopp pour Koulibaly ?