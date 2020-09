Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie forte sur l'avenir de Koulibaly !

Publié le 28 septembre 2020 à 13h15 par A.D.

Pour assurer la succession de Thiago Silva, Leonardo verrait d'un bon oeil une arrivée de Kalidou Koulibaly au PSG cet été. De son côté, Gennaro Gattuso espère de tout coeur que son défenseur sénégalais restera à Naples, et il l'a bien fait savoir.

Pour combler le manque laissé par Thiago Silva, Leonardo voudrait se servir de Kalidou Koulibaly. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait lancé une offensive dernièrement. D'après les indiscrétions du Corriere dello Sport , divulguées ce samedi, Leonardo aurait proposé une somme proche de 40M€ pour le transfert de Kalidou Koulibaly. Une offre qui aurait été immédiatement balayée d'un revers de la main par la direction du Napoli. Si Cristiano Giuntoli est convaincu de pouvoir conserver Kalidou Koulibaly, Gennaro Gattuso en est moins sur. Au micro de Sky Sport Italia , l'entraineur des Azzurri a fait part de son inquiétude vis à vis de son défenseur central sénégalais.

«Egoïstement, j'espère qu'il restera avec nous»