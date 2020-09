Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur de Chelsea Leonardo doit-il absolument récupérer ?

Publié le 28 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors qu'on entre dans la dernière semaine de ce mercato estival, Leonardo est attendu au tournant pour renforcer le PSG. Plusieurs joueurs de Chelsea sont annoncés vers le club de la capitale, mais selon vous, quelle doit être la priorité de l'Italo-brésilien ?

L'étau se resserre pour Leonardo. Ce mercato estival si particulier fermera ses portes le 5octobre prochain, et plusieurs recrues se font attendre du côté du PSG. Outre les arrivées de Mauro Icardi et Sergio Rico, déjà prêtées à Paris la saison dernière, et d'Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier, les nombreux joueurs annoncés au début de l'été ne sont toujours pas venus. Pourtant, au moins un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant sont attendus, et c'est du côté de Chelsea que Leonardo pourrait trouver son bonheur.

Rüdiger, Bakayoko, Jorginho... Sur quel Blues faut-il absolument miser ?