Mercato - PSG : Un gros coup à 0€ se présente à Leonardo pour 2021 !

Publié le 28 septembre 2020 à 12h30 par T.M.

Pour venir remplacer numériquement Thiago Silva en défense centrale, le PSG penserait notamment à David Alaba, qui est dans sa dernière année de contrat avec le Bayern Munich. Alors que recruter l’Autrichien pourrait être un gros coup pour Leonardo, il pourrait finalement intervenir en 2021 et ce pour 0€.

S’étant pris trop tard pour prolonger le contrat de Thiago Silva, Leonardo a finalement vu le défenseur brésilien filer vers Chelsea. Après 8 ans, le joueur de 35 ans tourne donc une page de sa carrière et au sein du club de la capitale, il va également falloir passer à autre chose. En effet, le PSG perd gros avec ce départ de Thiago Silva, qui était le capitaine de Thomas Tuchel. Si Marquinhos a récupéré le brassard, il faut tout de même remplacer le désormais joueur de Chelsea. Pour cela, plusieurs pistes sont étudiées par Leonardo à l’instar de Kalidou Koulibaly, Milan Skriniar, mais aussi David Alaba. L’Autrichien évolue aujourd’hui au Bayern Munich où il n’a d’ailleurs plus qu’un an de contrat. Et alors que les discussions semblent être compliquées pour une prolongation, le PSG pourrait bien avoir un coup à jouer avec Alaba, qui est représenté par Pini Zahavi, lui qui entretient d’étroites relations avec Leonardo.

Ça bloque pour la prolongation !

Cadre du Bayern Munich, David Alaba est donc aujourd’hui à un tournant de sa carrière, lui qui n’a donc plus qu’un an de contrat. Une situation que le club bavarois voudrait résoudre en prolongeant l’Autrichien. Cela fait ainsi plusieurs semaines que les deux camps discutent d’un nouveau bail et jusque-là, un accord semblait loin d’être trouvé, notamment en raison des demandes financières du clan Alaba. Et aujourd’hui, à en croire les informations de Kicker , la situation serait toujours la même et cela pourrait même se tendre un peu plus entre les deux clans. Comme l’explique le média allemand, le Bayern Munich voudrait offrir un nouveau contrat de 5 ans à son joueur, mais ne serait toutefois pas prêt à faire de gros efforts financiers. Un désaccord qui pourrait donc tendre la suite des discussions avec David Alaba et il semblerait même qu’en interne, les Bavarois seraient fatigués de négocier avec Pini Zahavi.

Vers un départ libre en 2021 ?