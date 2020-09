Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des tensions autour de David Alaba ?

Publié le 27 septembre 2020 à 1h15 par A.C.

La situation de David Alaba, en fin de contrat avec le Bayern Munich, pourrait bien profiter au Paris Saint-Germain.

Reconverti défenseur central, David Alaba pourrait faire le plus grand bien au Paris Saint-Germain, qui a perdu Thiago Silva. L’Autrichien est d’ailleurs en fin de contrat et une prolongation tarde à arriver... ce qui semble quelque peu agacer le Bayern Munich. « La prolongation de David Alaba ? Tout a été dit sur le sujet » a expliqué Hasan Salihamidzic, directeur sportif du club bavarois. « Je demande la compréhension de la presse, laissez le garçon jouer au football. C'est une question que nous allons régler en interne. Nous ne voulons plus que cela soit une négociation d'ordre public ».

Alaba et le Bayern Munich, ça ne va pas au mieux...