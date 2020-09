Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce sur ce coup à 0€ envisagé par Leonardo !

Publié le 26 septembre 2020 à 21h15 par B.C.

Alors que Sami Khedira serait apprécié au sein du PSG, et plus particulièrement par Thomas Tuchel, l'entraîneur de la Juventus Andrea Pirlo a confirmé ce samedi que le club turinois travaillait pour régler la situation du milieu allemand qui n'entre pas dans ses plans.

Le temps presse pour le PSG. Le club de la capitale cherche à mettre la main sur un milieu de terrain et multiplie les pistes afin d'obtenir satisfaction avant le 5 octobre prochain, date de la fermeture du mercato. Leonardo s'est notamment rapproché de Tiémoué Bakayoko dernièrement, un joueur qu'il apprécie mais qui ne fait pas l'unanimité au sein du PSG comme révélé par le 10 Sport. Thomas Tuchel aurait d'autres plans pour renforcer l'entrejeu et s'intéresserait pour sa part à Sami Khedira d'après les derniers échos en provenance d'Italie. Le milieu de la Juventus ne rentre pas dans les plans d'Andrea Pirlo et pourrait même être libéré de son contrat dans les prochains jours. Le joueur et son club négocieraient depuis quelques semaines maintenant pour un départ à l'amiable, ce qui pourrait permettre au PSG de boucler une recrue sans débourser d'indemnité de transfert.

« Nous espérons trouver une solution qui peut convenir à tout le monde »