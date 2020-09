Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti valide totalement ce coup de Leonardo !

Publié le 26 septembre 2020 à 20h15 par T.M.

Cet été, Marco Verratti a été rejoint par son compatriote italien, Alessandro Florenzi, au PSG. Une recrue totalement validée par le milieu de terrain transalpin.

Avec le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le PSG se devait de trouver un nouvel arrière droit alors que Thomas Tuchel avait fini la Ligue des Champions avec Thilo Kehrer et Colin Dagba à ce poste. Leonardo s’est donc activé pour dénicher la perle rare et c’est finalement Alessandro Florenzi qui a posé ses valises dans la capitale. L’Italien a été prêté avec option d’achat par l’AS Rome et il n’a d’ailleurs pas mis longtemps avant de se mettre en évidence, réalisant notamment une très bonne première face à l’OM. Leonardo pourrait donc avoir réaliser un très joli coup avec Alessandro Florenzi, ce dont ne doute d’ailleurs pas Marco Verratti.

« Un très bon recrutement pour Paris »