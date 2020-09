Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : El Shaarawy aurait choisi sa prochaine destination !

Publié le 26 septembre 2020 à 18h45 par A.D.

Pour se donner un maximum de chances de disputer l'Euro, Stephan El Shaarawy voudrait faire son retour en Serie A. Dans cette optique, l'attaquant du Shanghai Shenhua aurait eu une réunion au sommet avec la Lazio.

Alors qu'Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting ont quitté le PSG, Leonardo s'activerait pour recruter un nouvel attaquant. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG s'intéresserait à la situation de Stephan El Shaarawy, qui défend actuellement les couleurs du Shanghai Shenhua. De son côté, l'ailier de 27 ans serait favorable à un départ cet été, mais envisagerait plutôt de faire son retour en Italie.

El Shaarawy voudrait revenir en Italie pour l'Euro