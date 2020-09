Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme danger pour Leonardo avec El Shaarawy ?

Publié le 19 septembre 2020 à 20h45 par A.D.

La Juve serait bien décidée à concurrencer le PSG pour Stephan El Shaarawy. Alors que Douglas Costa pourrait faire ses valises et rejoindre Manchester United, le club turinois serait de plus en plus déterminé à recruter l'attaquant de Shanghai Shanhua.

Orphelin d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, partis librement, Leonardo et le PSG voudraient recruter un nouvel attaquant cet été. Dans cette optique, le directeur sportif parisien aurait identifié le profil de Stephan El Shaarawy. Mais il ne serait pas le seul. En effet, la Juventus serait en quête d'un nouvel ailier et aurait fait de l'attaquant de Shanghai Shanhua l'une de ses cibles prioritaires.

La Juve de plus en plus pressante pour El Shaarawy ?