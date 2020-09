Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour ce dossier chaud ?

Publié le 19 septembre 2020 à 1h00 par Th.B. mis à jour le 19 septembre 2020 à 19h32

Le FC Barcelone compterait enregistrer la vente de Nelson Semedo ce week-end, ce qui débloquerait par la suite le mercato du Barça.

Arrivé le 19 août dernier, Ronald Koeman aimerait faire souffler le vent du renouveau sur le FC Barcelone. Mais faute de moyens suffisants, le nouvel entraîneur du Barça devrait attendre de potentielles ventes et départs afin de redessiner l’effectif blaugrana à son image. Selon Mundo Deportivo , Nelson Semedo pourrait bien être la clé du mercato du FC Barcelone, sa vente permettant au club de renflouer ses caisses. Memphis Depay, Eric Garcia, Sergiño Dest… Voici plusieurs pistes du Barça . Ces dossiers ne pourraient être menés à bien que via des ventes et celle de Semedo, qui se préciserait.

Semedo vendu ce week-end en Premier League ?

D’après le journaliste d ’ESPN Moi Llorens, le FC Barcelone n’exclurait pas le transfert de Nelson Semedo. D’ailleurs, l’international portugais pourrait être vendu dans les prochaines heures durant ce week-end. C’est le message que le journaliste a fait passer sur son compte Twitter vendredi soir. Le FC Barcelone traiterait de sérieuses offres émanant de la Premier League. Ce ne serait plus qu’une question d’heures désormais.