Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans ce dossier chaud ?

Publié le 18 septembre 2020 à 21h30 par A.C.

Le départ d’Arturo Vidal du FC Barcelone semblait bloquer, mais les choses pourraient vraisemblablement évoluer.

Ce n’est pas vraiment une surprise. Régulièrement annoncé proche d’un départ du FC Barcelone depuis plus d’un an, Arturo Vidal ne rentre pas dans les plans de Ronald Koeman. Comme Ivan Rakitic, il a donc été invité à se trouver un nouveau club et tout semblait fait avec l’Inter... avant que les choses se compliquent. Avec la crise du COVID-19, le club milanais ne peut en effet pas accueillir Vidal, tant qu’un départ ne sera pas bouclé.

Godin à Cagliari ouvre la voie à Vidal