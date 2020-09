Foot - Mercato - OM

Mercato : Confirmation, l’OM tente bien Lucas Alario !

Publié le 18 septembre 2020 à 21h00 par Alexis Bernard

Révélée par France Football, la piste Lucas Alario a bien été activée par l’OM. Les Marseillais travaillent sur un prêt avec option d’achat.

En quête d’un attaquant pour boucler son mercato, l’OM se creuse la tête. Et explore un terrain « inhabituel » de son réseau : l’Allemagne. Le club regarde en effet du côté de la Bundesliga pour dénicher « l’oiseau rare », à savoir un attaquant disponible, efficace et pas cher. Et comme France Football l’a révélé, l’OM pense bien à Lucas Alario, attaquant du Bayer Leverkusen.

La piste Alario est active et avance